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Bayramda milli parklara 5,5 milyon ziyaretçi

Kurban Bayramı tatilinde ülke genelindeki milli parkları 5 milyon 624 bin 421 kişi ziyaret etti.
Bayramda milli parklara 5,5 milyon ziyaretçi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce korunan alanlar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, pandeminin de etkisiyle doğayı ve açık alanları tercih etti.

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Bayramı gerek tatil beldeleri gerekse memleketlerinde geçirenler bulundukları bölgelere yakın yerlerdeki milli parklara akın etti. Kurban Bayramı’nın da içinde olduğu 17-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelindeki milli parkları 5 milyon 624 bin 421 kişi ziyaret etti. Bu süreçte en çok ziyaret edilen korunan alanlar arasında Uludağ Milli Parkı 501 bin 766 ziyaretçi ile başı çekerken, onu 481 bin 377 ziyaretçi ile Marmaris Milli Parkı ve 412 bin 97 ziyaretçi ile Munzur Vadisi Milli Parkı takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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