Bayramda ulaşım ücretsiz

Üç gün sürecek Ramazan bayramı boyunca EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik, Başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak.

“4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe” günü Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

7’den 70’e tüm vatandaşlar; Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan 4 Haziran Salı günü saat 06.00’dan 6 Haziran Perşembe saat 23.59’a kadar EGO Otobüs, Metro, Ankaray ve Teleferik ile ücretsiz seyahat edebilecek.





MEZARLIKLARDA RİNG SEFERİ

Ortaköy Mezarlığı’na gitmek isteyenler ise “359 Gökçeyurt-Ortaköy- Kızılcaköy-Mamak- Ulus” hattını kullanabilecek. EGO, Kabristan ziyareti esnasında vatandaşların zorlanmaması için ayrıca Mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri ile hizmet verecek.

