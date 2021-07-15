  • BIST 1.367,250
  • Altın 503,02
  • Dolar 8,5500
  • Euro 10,1000
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretlerin azaltılmasını, beraber yemek yenilmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasını istedi.
Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi

'YENİ PİK' UYARISI

Prof. Dr. Özkan, delta ve delta plus varyantı ile Peru'da çıkan lambda varyantına dikkat çekerek, "Bayramda kurallara uymaz ve aşımızı da olmazsak virüs, dönem dönem değişime uğruyor yeni bir varyantla yeni bir pik yapabiliriz. Biz artık istiyoruz ki eylül- ekim gibi çocuklarımız okula gitsin, bizler normal yaşantımıza dönelim. Virüs ve bu salgın çok değişik. Yeni yeni literatür çıkmaya başladı. Yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Hiçbir şey kesin değil. En büyük tavsiyem, korunmaya devam edelim" diye konuştu.

150720211209349100428.jpg

'MASKE YASAĞI KALKMAMALI'

Prof. Dr. Seçil Özkan, maske yasağının kalkmaması gerektiğini de söyleyerek, şöyle konuştu:

"Maske yasağı devam ediyor, bence kalkmamalı. Açık havadaysak kişilerle aramızda 2 metre varsa ve çok kalabalık değilse etrafımız maskemizi çıkarabiliriz. Parkta yürüyüş ve koşu yaparken maske kullanmak çok zor. Kendimizi ve çevremizdekileri mutlaka korumamız gerekiyor. Otelde tatili geçiriyorsak kapalı mekana girdiğimiz an mutlaka maskemiz olması gerek. Otelde otururken de ailemizden olmayan kişilerle bu mesafe ve maskeye dikkat etmek gerekiyor. Plajda sık aralıklarla oturmuyorsanız maskeyi çıkarabilirsiniz. Denize girerken de kalabalık ortamlardan uzak durarak yüzmek lazım. Otobüsle seyahatlerde zor ama maskeler çıkarılmamalı. Vatandaşlar bir şey yerken açık havada yemelerini öneriyorum. Seyahat sonrası lütfen sarılmayalım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Vaka sayılarında çıkış olma ihtimali görüyoruz13 Temmuz 2021 Salı 13:01
  • Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir13 Temmuz 2021 Salı 10:43
  • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı açıklaması13 Temmuz 2021 Salı 10:37
  • Kabızlık sorununa karşı probiyotik içeren ürünler tüketilmeli12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:41
  • Sprey aşılarda umut veren sonuç: Tamamını önledi!12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:06
  • Ses kısıklığının 2 hafta sürmesi bazı hastalıkların habercisi olabilir12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:56
  • Yerli aşıda Faz-3 için gönüllü endişesi09 Temmuz 2021 Cuma 12:09
  • Guatr ameliyatı sonrası ses kısıklığı riski09 Temmuz 2021 Cuma 10:42
  • Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti08 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
  • Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın08 Temmuz 2021 Perşembe 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti