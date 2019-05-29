Bayramı 'geçmişe yolculuk' yaparak geçirecekler

Ramazan Bayramı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gelecek ziyaretçiler, geçmişe yolculuk yapma imkanı bulacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonların büyük bölümü doldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçeye gelecek ziyaretçiler, geçmişe yolculuk yapma imkanı bulacak.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında

UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'ya Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Karabük Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerde doluluk oranı bayram tatili öncesinde yapılan rezervasyonlarla yüzde 90'a ulaştı.