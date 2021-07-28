Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor 

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5- 18 Temmuz'da geçiş yapan 22 bin 463 Suriyeli, bayramı ülkelerinde geçirdi. Bayramın bitmesiyle Suriyeliler, yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı.
Pazartesi günü başlayan dönüşlerde şu ana kadar 1200 Suriyelinin Türkiye'ye geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde de çok sayıda Suriyeli, sınır hattına geldi ve işlemleri sonrası Türkiye'ye giriş yaptı. Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, 31 Aralık'a kadar dönüş yapabilecek.
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