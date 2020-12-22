  • BIST 1.410
  • Altın 461,708
  • Dolar 7,6363
  • Euro 9,3384
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Bayramiç’te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, küçükbaş yetiştiricisi Bayram Ali Bozan’a (32) ait koyun, bir batında 6 yavru doğurdu.
Bayramiç’te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu

Bayramiç'in Yigitler köyünde yaşayan Bayrami Ali Bozan’a ait koyun, tek seferde 6 yavru birden doğurdu. Daha önce oto elektrikçiliği yapan Bozan, 2 yıldan bu yana küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını belirterek, “Koyunlardan biri sabaha karşı doğuma başladı. İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım. Ancak ardından 3 yavru daha dünyaya getiren ben de şaşırdım. İlk böyle bir durum ile karşılaştım. Daha önce 2-3 yavru yapan koyun gördüm. Ama ilk kez bir koyunum 6 yavru birden dünyaya getirdi” dedi.

Bayram Ali Bozan’ın kızı Azra Bozan da 6 yavruyu birden görünce büyük sevinç yaşadı ve kucağına alarak sevdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Anadolu'daki 4 il beyaza büründü22 Aralık 2020 Salı 11:04
  • Aralık ayında denize girdiler22 Aralık 2020 Salı 10:44
  • 103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi22 Aralık 2020 Salı 09:55
  • Hafriyat kamyonu devrildi tonlarca toprak yola döküldü21 Aralık 2020 Pazartesi 21:43
  • Köpeğe çarpmamak manevra yaptı, otomobil direğe çarparak takla attı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:43
  • Manisa’da trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:34
  • Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hastaneye kaldırıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:33
  • Siirt'te kan davalı aileler barıştırıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 20:37
  • Eski Bakan Günay'ın deniz keyfi21 Aralık 2020 Pazartesi 18:06
  • Mada Adası ve Kızıldağ Milli Parkı hayran bırakıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 17:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti