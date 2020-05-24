Bayramın 1. Günü 65 yaş parklarda

65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının 6 saatliğine kaldırılması ile bayram sevincini parklarda yaşadı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 24.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Genelgede, bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkabileceği belirtilmişti

Ankara'da kısıtlamanın kalkması ile birlikte sokak ve parklara akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, bayram sevincini dışarıda yaşadı.

Güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

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Emrah Özcan/İlksayfa