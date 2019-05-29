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Bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu

Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor. Geçişler, 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bine ulaştı.
Bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu

Ülkelerine gitmek amacıyla sınır kapısına gelen Suriyeliler, 36 derece sıcaklıkta kendileri için kurulan çadırlarda sıra bekliyor. Görevlilerin uyarılarına rağmen güneşin altında beklerken, baygınlık geçirenlere, bölgede bekleyen sağlık görevlileri, ambulanslarda müdahale ediyor. Zaman zaman izdiham da yaşanırken, görevlilerce Arapça uyarı yapılıyor.

Öte yandan geçişlerin başladığı 12 günlük süre içinde işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı, 15 bine ulaştı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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