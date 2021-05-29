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Bayrampaşa ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonları

Bayrampaşa ve Tuzla’da uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen 2 adrese baskın düzenlendi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda 4 kilo 960 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bayrampaşa ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonları

Polis ekipleri, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi ve Tuzla İçmeler Mahallesi’nde uyuşturucu satışı ve imalatı yapılan 2 ayrı adresle ilgili  ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, ilk olarak Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir binanın çatı katına baskın düzenledi. Baskında  Z.C. gözaltına alındı. Polis aynı gün Tuzla İçmeler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın yaptı. Burada da 

M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. 2 adreste 4 kilo 846 gram bonzai, 2  hassas terazi, 3 mermi, aseton, 28 gram uyuşturucu, 1  vakum naylon ağız birleştirici cihaz, 86,6 gram metamfetamin, 3 ecstacy hap, 1 ruhsatsız silah, 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y.'nin

işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, Z.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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