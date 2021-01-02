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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik görevinden alındı. 

Aynı Bakanlıkta açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Seyrekoğlu, İş Başmüfettişliğine ise Hayati Mehmet İnam ve Savaş Van atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan görevinden alınırken, kurumda açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem görevinden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Aslan, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Engin Emen getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına Hasan Özkan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Eyüp Selman Korten atandı.

Görevden alınan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı'nın yerine Hasan Pezük getirilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Necmettin Acar atandı.

Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.

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