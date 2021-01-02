Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.