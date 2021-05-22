Bazı bakanlıklara ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bazı kurumlara ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.