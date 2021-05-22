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Bazı bakanlıklara ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bazı kurumlara ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı bakanlıklara ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, açık bulunan Strateji ve Bütçe Başkan yardımcılıklarına, Bütçe Genel Müdürü İsa Atçeken, Plan ve Programlar Genel Müdürü Kutluhan Taşkın ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan Ağaoğlu atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Artvin İl Müdürlüğüne Katip Çiçek, Rize İl Müdürlüğüne Ali Serkan Savaş, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne ise Bitlis İl Müdürü Hüseyin Aras'ın atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Salih Sevim görevden alındı, yerine Feyza İleri getirildi.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Etem Çeker atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne Mesut Demircan getirildi.

Atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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