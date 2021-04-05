  • BIST 1.436
  • Altın 451,607
  • Dolar 8,1385
  • Euro 9,5559
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 16 °C
»

Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

10 şüpheli gözaltına alındı
Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:44
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi05 Nisan 2021 Pazartesi 12:42
  • Yargıtay'dan darbe imalı bildiri için açıklama05 Nisan 2021 Pazartesi 12:12
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması05 Nisan 2021 Pazartesi 12:12
  • Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi yakalandı05 Nisan 2021 Pazartesi 11:46
  • Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem05 Nisan 2021 Pazartesi 11:34
  • Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir05 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
  • Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 37 gözaltı05 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
  • Bitlis'te, basma düzenekli 4 EYP imha edildi05 Nisan 2021 Pazartesi 11:22
  • Uzmanlar, AB Komisyonu ve Konsey başkanlarının Türkiye'ye yoğun gündemle geleceğine işaret ediyor05 Nisan 2021 Pazartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti