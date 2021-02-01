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Bazı emlakçıların yeni oyunu - Ev almak isteyenler dikkat!

Ev almak isteyen vatandaşları ofislerine getirmek ve farklı ilanları göstermek isteyen bazı emlakçıların yeni oyunu ucuz ev ilanları. Uyanık emlakçılar daha sonra ofislerine gelen vatandaşa ,”Ucuz ev satıldı, diğerlerine bakabiliriz” diyor. 
Bazı emlakçıların yeni oyunu - Ev almak isteyenler dikkat!

Ev almak için internet sitelerinden bütçelerine uygun ev arayan vatandaşlara bazı emlakçıların yeni oyunu ucuz ilanlar. İnternet ilan sitelerine değerinin çok altında ev ilanı veren bazı emlakçılar vatandaşı emlak ofisine davet ediyor ve daha sonra , “O ev satıldı başka eve bakalım” diyerek vatandaşı yönlendirmeye çalışıyor. Yeni bir satış taktiği bulan uyanık emlakçılar için uzmanlar, “Semtine göre dikkat çekici şekilde uygun fiyat yazılıyorsa dikkat edin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız Ticaret Bakanlığı ve emlak odalarına şikâyet edin” uyarısında bulunuyor. 

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SEMTİNE GÖRE UCUZ YAZIYORLAR
Bazı uyanık emlakçılar vatandaşı kendi iş yerine getirmek için özellikle ev fiyatlarının yüksek olduğu semtlerdeki evlere normalin altında fiyatlar yazarak vatandaşın dikkatini çekiyor. Evi almak için arayan vatandaşı emlak ofisine davet eden uyanık emlakçılar daha sonra vatandaşa, “O ev satıldı, size başka ev bulalım.”, “Fiyatı uygun ama başka semtlerde böyle evlerimiz var.”, “Bu evin semtini ilanda yanlış girilmiş başka yerde” gibi ifadeler kullanarak vatandaşın kararında etkili olmaya çalışıyor.

KİRALANMIŞ EVLERİ İLANDAN KALDIRMIYORLAR
Yine vatandaşı ofislerine getirmek için bazı emlakçıların en çok başvurduğu numaralardan biri de kiralanmış olmasına rağmen cadde ve sokaklarda elektrik direklerine, bina köşelerine, duraklara asılan ilanların kaldırılmaması. Ev kiralamak isteyen vatandaşlar numarayı aradığında o ev için görüşmeye gidiyor ancak o evin kiralandığı söylenerek başka kiralık evler öneriliyor. 

ŞİKÂYET EDİN 
Uzmanlar ise vatandaşları yanıltmak için böyle yanıltıcı ilan veren mesleği kötüye kullanan uyanık emlakçıları şikâyet etmelisiniz uyarısında bulunuyor. Konunun uzmanları yine mesleki yeterliliğini almış emlakçıların bu tarz bir yanıltmacaya girmeyeceğini belirterek, “Kayıt dışı olarak bu işi yapan vatandaşı yanıltarak para kazanmaya çalışan bu kişileri gördüğünüz zaman Ticaret Bakanlığı ve meslek odalarına şikâyet eden. Ciddi cezalar kesilir bu kişilerin vatandaşı aldatmasının önüne geçilir” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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