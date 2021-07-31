Bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.

Antalya, Kırıkkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Mersin, Batman'da da olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Karabük ve Bursa'da 1 Eylül'e kadar yasaklandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş, 15 Eylül bitimine kadar yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Sakarya'da izin verilen mesire alanları dışında ateş ve mangal yakılması, ormanlık alanlara piknik yapmak amacıyla girilmesi ve havai fişek atılması yasaklandı.

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Niğde Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.