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"Bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart"

Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "İpin ucunun kaçtığı yerler var. O illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil" dedi.
"Bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten son 24 saate 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının ise 214'e, toplam vaka sayısının ise 13 bin 531'e yükseldiğini duyurdu. 

Türkiye birkaç günde, vaka sayısı en hızlı artan ülke olurken, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına yönelik çağrılar da arttı. 

Geçen yıl Küresel Sepsis Ödülü'ne layık görülen bilim insanı Prof. Dr. Necmettin Ünal sosyal medya hesabında son durumu değerlendirirken sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini dile getirdi.  

Ünal'ın paylaşımı şöyle: 

Bugün #vaka13531’e yükseldi. Türkiye’de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil.

İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil...

Ünal, daha önce de "Bazı önlemleri almakta geç kalmış olabiliriz ama hakikaten devletimiz bu işte çalışıyor. Çalışmayan kim? Bence biz, halkımız çalışmıyor. Özellikle elinde telefonla dolaşıp etkileşim hastaları olan gençlerimiz suçlu. Bugün geldiğimiz noktada onların hatalarını yaşıyoruz" paylaşımıyapmıştı. 

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı paylaşımda Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 214'e, toplam vaka sayısının ise 13 bin 531'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e yükseldi.

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