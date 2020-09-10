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Bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescillendi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu üzerine bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescil edildi.
Bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesinin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TAGEM'in başvurusu üzerine, Anadolu-T etlik tavuk hattı, Akbay yumurtacı hibriti, Anadolu arısı, Trakya arısı, Hatay arısı, Van-Hakkari arısı ve Orta Anadolu arısı ekotipleri, Artlı, Eşme, Çepni, Of yöresel koyun tipleri, Hünkari ve Diyarbakır güvercinleri tescil için değerlendirildi.

Söz konusu başvuru sonucu, Anadolu-T etlik tavuk hattı, Akbay yumurtacı hibriti ve Hünkari güvercini tescil edildi.

Artlı, Çepni, Of ve Eşme koyunları da tescil edilen türler arasında yer aldı.

Böcek türlerinden Anadolu, Trakya ve Hatay arıları tescil edildi.

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