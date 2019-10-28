Bazılarının son şansını verdik

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim, bazı oyunculara son şanslarını verdiğini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, derbi sonrasında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin faturasını kendisine kestiğini söyleyen Terim, "Kimseye bahane bulmak istemiyorum. Sorumluluğu da alıyorum. Açıkçası Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Türkiye Ligi'nde böyle oynamaya devam etmeyeceğiz İnşallah. Biri bedel ödüyorsa, ben ödüyorum. Sıkıntı varsa, o da bana. Ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Değiştirmeye çalıştıkları konular olduğunu da söyleyen Terim, "Gerek bireysel olarak gerek takım halinde, her şeyin farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız ama bir yerden başlarsak doğru yola girer miyiz diye, oyuncu ısrarım da bundan. Yoksa her şeyin farkındayız." dedi.

Türk oyunculara bakışının çok net olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bazılarının son şanslarını verdik. Tabi bizimle olmayacaklar mı? Ocağa kadar olacaklar... Yabancı kuralı varsa 11 yabancı ile de çıkabilirsiniz ama bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş biri olarak, Türk oyunculara bakışım çok açık. Bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri de görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in bu sözlerle taraftarın da tepkisini çeken Belhanda, Nagatomo, Mariano ve Seri'yi hedef aldığı iddia edildi.