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BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupadan eledi

Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında BB Erzurumspor'a evinde de 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.
BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'a evinde de 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. BB Erzurumspor kupada çeyrek finale yükseldi.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 1. ve 72. dakikalarda Oltan ve 67. dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

Vodafone Park'ta galibiyeti unuttu

Beşiktaş'ın iç sahada son zamanlarda ortaya koyduğu kötü performans kupa maçında da sürdü.

İç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de 17. hafta maçında 9 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında 4-1'lik skorla elde etmişti.

Stat: Vodafone Park 

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Hutchinson), Elneny, Diaby (Dk. 74 Güven Yalçın), Ljajic, N'Koudou, Umut Nayir (Dk. 62 Burak Yılmaz)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Osman Çelik, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Mahamadou Ba (Dk. 46 Sissoko), İbrahim Akdağ, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Aykut Demir)

Goller: Dk. 1 ve 72 Oltan Karakullukçu, Dk. 66 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Diaby, Dk. 64 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 9 Elneny, Dk. 78 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 44 Mücahit Albayrak, Dk. 80 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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