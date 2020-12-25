BBP Başkanı Mustafa Destici, Ali Koç’u ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici ve parti heyetini ağırladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki de yer aldı.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı hediyelerin takdim edildiği belirtildi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, kulüp defterine bir hatıra yazısı yazdı.

Mustafa Destici ve Başkan Ali Koç ziyareti, Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendirdi.

Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Mustafa Destici, “Öncelikle benim açımdan çok önemli bir Fenerbahçe gönüldaşı olarak, bir futbol sevdalısı olarak bugün burada Fenerbahçe Kulübümüzü ve çok kıymetli Başkanımızı ziyaret etmekten büyük bir onur duyduğumuzu, keyif aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bir kere daha hem Sayın Başkanımıza, yöneticilerine hem de Fenerbahçe Kulübümüze başarılar diliyorum. Tabii Fenerbahçe 1907’den bugüne kadar futbol başta olmak üzere özellikle basketbol, voleybol, amatör sporlarda Türkiye’nin çok gündemine gelmese de büyük başarılara imza attı. Türkiye’yi Avrupa’da, dünyanın pek çok organizasyonunda başarıyla temsil etti ve temsil etmeye de devam ediyor. Bunun için ben Türk sporuna katkılarından dolayı da sporcu kimliği olan bir siyasetçi olarak teşekkür ediyorum ve bu başarıların Ali Koç başkan döneminde de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Tabii futbol Türkiye’de çok gözde bir spor ve halkımızın, milyonlarca insanın ilgisi burada ve Fenerbahçe de 10 milyonlarca taraftarı olan bir kulübümüz. Bütün bu kulüplerimiz arasındaki rekabetin de Fair Play çerçevesi içerisinde ve gerçekten her alanda olduğu gibi adil ve hakça geçmesini arzu ettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Tabii Fenerbahçe Kulübümüz Türkiye’nin en büyük hem futbol kulübü hem spor kulübü. Burada inşallah hedef bu sezon 4. yıldızı takmak, ben bunu başaracağına da yürekten inanıyorum. İnşallah ondan sonra da başarılarının artarak devam edeceğini biliyorum" dedi.

Başkan Ali Koç ise, "Bugün burada Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Mustafa Destici’yi ve heyetini ağırlamaktan onur duyduk, şeref duyduk. Zaman zaman görüşüyoruz, maçlarda karşılaşıyoruz, hep bir araya geleceğiz diye konuşuyoruz, bugüne nasip oldu. Çok onur duyduk, yoğun programınızda bize vakit ayırdığınız için, buraya geldiğiniz için. Umarım siz de ziyaretinizden memnun kalmışsınızdır. Burası sizin eviniz, burası sizin kulübünüz, dememe bile gerek yok. Dolayısıyla inşallah bu ilk ziyaretiniz pek çok ziyaretin bir başlangıcı olur. Türk futbolu, Türk sporu için de bulunduğunuz temenniler, Fair Play için, adil rekabet için sonuna kadar katılıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz elimizden geldiği kadar bu doğrultuda çaba sarf ediyoruz. Bu temenniler, arzular birkaç kulübün veya birkaç siyasi liderin temennisiyle olacak işler değil. Tüm sporunun paydaşları, futbol olsun, futbol dışındaki branşlar olsun topyekün el ele verip bu yapısal sorunları gidermemiz gerekiyor. En büyük arzum, en büyük dileğim de rabbime dualarımız da Sayın Başkanın ifade ettiği gibi inşallah bu sene 4. yıldızı takarız, taktığımız zaman da inşallah hep beraber kutlarız. Bu vesileyle hep sizin, hem ailenizin hem de bütün partinizin, camianızın yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.