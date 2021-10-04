BBP bölünüyor mu? Milli Yol Hareketi’nin lideri kim? Remzi Çayır kimdir?

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi’nden yeni bir parti mi doğuyor? BBP bölünüyor mu, muhalif BBP’liler yeni parti mi kuruyor? Milli Yol Hareketi’nin lideri, öncüsü kim, Remzi Çayır kimdir? Milli Yol Hareketi binası nerde?

25 Mart 2009 tarihinde seçim çalışması için yol aldığı Kahramanmaraş semalarında tartışmalı bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi ’nden yeni bir parti mi doğuyor?

Kamuoyunda merak konusu olan BBP bölünüyor mu , muhalif BBP’liler yeni parti mi kuruyor, Milli Yol Hareketi ’nin lideri kim , Milli Yol Hareketi binası nerde, Remzi Çayır kimdir sorularının cevaplarını araştırdık:

Rahmetli Yazıcıoğlu’nun partisi BBP’nin bugün genel başkanlığını Mustafa Destici yapıyor. Destici 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti listesinden milletvekili adayı olarak, Meclis’e girdi. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti listelerinde, Destici ile birlikte başka bazı BBP’li isimlere de yer vermiş ancak o adaylar seçilememişlerdi. Bu isimlerden biri de Remzi Çayır’dı. BBP bugün Meclis’te Mustafa Destici ile temsil ediliyor.

“YAZICIOĞLU’NUN BBP’Sİ OLMAKTAN ÇIKTI”

24 Haziran seçimlerinin ardından BBP’de bazı isimler Genel Başkan Mustafa Destici’ye eleştirilerde bulunmaya başladılar. Özellikle Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, “Destici liderliğindeki BBP’nin Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP’si olmadığı” eleştirilerinde bulunuyor, “Bu parti Mustafa Destici partisi olamaz” şeklinde açıklamalar yapıyordu. Remzi Çayır, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınıp disipline sevk edilince, bir grup arkadaşı ile partisinden istifa ederek, BBP’den ayrıldı.

REMZİ ÇAYIR’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ HAREKETİN STANTI VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Remzi Çayır BBP’den ayrılan arkadaşları ile birlikte yeni bir hareket başlattı. Remzi Çayır’ın öncülüğünde kurulan ve Milli Yol Hareketi adı verilen hareketin partiye dönüştürülmesi planlanıyor. Remzi Çayır ve arkadaşları, şu sıralar il il gezip, istişare toplantıları gerçekleştiriyor; misyonlarını anlatmaya ve örgütlenmeye çalışıyor.

Kendilerini “ Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları ” olarak takdim eden Remzi Çayır ve çevresindeki isimler, sadece ülkücüler değil her görüşten insanlara kapılarının açık olduğunu ifade ediyor.

KENDİLERİNİ NASIL TARİF EDİYORLAR?

Çayır şöyle diyor: “Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıının öncülüğünde Türkiye'de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Parti’li veya İYİ Parti’li sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz.”

GENEL MERKEZLERİ ULUS İSKİTLER’DE

Milli Yol Hareketi bir platform olarak çıkış yaparken, partileşme süreci için şimdiden Ankara’da 5 katlı bir genel merkez binası bile tutmuş durumda. Hareket’in genel merkezi Ulus İskitler’de.

“BU ELBİSE BU MİLLETE DAR GELİYOR”

Alevi, sosyal demokrat ve ülkücüler başta olmak üzere farklı kesimlerden bir yapı oluşturduklarını belirten Remzi Çayır, “Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti 'Bu elbise bu millete dar geliyor' diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahirete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı" diyor.

İSTİŞARE TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Grup en son 2 Ekim’de Tekirdağ’da 3 Ekim’de ise İstanbul’da toplantılar gerçekleştirdi. Remzi Çayır İstanbul toplantısı için “İstişare toplantısı fevkalade zengin, verimli ve coşkulu geçti. Emeği geçen Muhsin başkanın yol arkadaşları, Rabbim sizlerden razı olsun” paylaşımında bulundu.

Peki Remzi Çayır kimdir ?

1959 Kahramanmaraş Abbaslar Köyü doğumlu. İlköğretim ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisiyken, ülkücü hareketin içinde yer aldı, Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlığı oldu.

Bu dönem sağ sol olaylarından tutuklandı, 13 yıl cezaevinde kaldı. 1979’da Gaziantep cezaevinde tutukluluğu sürerken kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezun oldu.

Cezaevinden çıktıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aktif siyasete katılan Çayır, diğer yandan Ankara'da fuarcılık ve yayıncılık ile uğraşmaya başladı. Sanata da düşkün olan Çayır’ın yazı ve şiirleri, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Aylık Dergi, Mavera,Vahdet, Birliğe Çağrı, Gözyaşı, Dolunay gibi dergilerde yayınlandı. Roman, tiyatro ve hikâyeler de yazan Çayır, evli ve bir çocuk babasıdır.

Gazete İlksayfa

