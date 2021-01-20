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BBP Genel Başkanı Destici: Artırılan zirai kredi faiz oranları 2021 öncesi faiz oranlarına geri çekilmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocakta arttırılan zirai kredi faiz oranları 2021 öncesi yıllık kredi faiz oranlarına geri çekilmelidir." dedi.
BBP Genel Başkanı Destici: Artırılan zirai kredi faiz oranları 2021 öncesi faiz oranlarına geri çekilmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir taraftan yatırım maliyetlerinin diğer taraftan faiz oranlarının artmasıyla çiftçinin yatırım ve üretim imkanının zorlaştığını belirterek, "Ocakta arttırılan zirai kredi faiz oranları 2021 öncesi yıllık kredi faiz oranlarına geri çekilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve dünyada birçok alanda gelişmeler yaşanmasın rağmen gündemin ilk sırasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele olduğunu söyledi.

Türkiye'de alınan Kovid-19 tedbirlerinin etkisini gösterdiğini belirten Destici, Türkiye'nin salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının yıllar sonra da unutulmayacak zor günlerin kahramanları olarak anılacağını ifade eden Destici, "Yaşananları da dikkate alarak sağlık çalışanlarımızın çalışma şartları, ücretleri ve özlük haklarıyla ilgili dengesizliğin giderilmesini yetki sahiplerine hatırlatmayı bir görev addediyorum." diye konuştu.

Destici, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Doğu Akdeniz'in, tıpkı 1800'lü yıllardaki Orta Doğu gibi dünyanın enerji merkezlerinden biri haline geldiğine işaret eden Destici, "Küresel emperyalizm, bu yeni enerji sahasının çevresindeki devletlerin yönetimlerini, kendi menfaatlerine göre şekillendirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin, kullanacağı zirai kredilerde ödemesi gereken faiz oranın yıllık yüzde 4,5 olarak belirlendiğini bildiren Destici, şöyle devam etti:

"Bu oran, yılbaşı öncesi çiftçinin kullandığı kredilerde ödeyeceği yıllık faiz oranının tam 2 katı oranına isabet etmektedir. Bir taraftan yatırım maliyetlerinin artması, diğer taraftan faiz oranlarının artması ve çiftçimize değişken faizli sözleşme imzalattırılmasıyla çiftçinin yatırım ve üretim yapma imkanı zorlaşmıştır. Ocakta artırılan zirai kredi faiz oranları 2021 öncesi yıllık kredi faiz oranlarına geri çekilmelidir. Devletimiz, çiftçimizin önündeki yatırım ve üretime dayalı yatırım finansmanı ve değişken faiz riskini ortadan kaldırmalıdır."

Son günlerde bazı siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırılar olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"İsim telaffuz etme gereği duymadan ve hiçbir ayrım yapmadan saldırıların tümünü kınıyor ve lanetliyorum. Siyasette ve herhangi bir alanda şiddet asla bir metot olmamalıdır. Asla hoş görülmemelidir. Hiç kimse şiddeti tevil etmemeli, gerekçelere bağlamamalı ve mazur görmemelidir. Siyasette, ülkeye, millete ve gelecek nesillere hizmeti seviyesizliğe kurban edemeyiz. Hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bu, aynı zamanda milletimize karşı görevimizdir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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