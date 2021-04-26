BBP Genel Başkanı Destici, hafta sonu kısıtlamasını bahçede çalışarak geçirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 83 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını Ankara Ayaş ve Eskişehir Günyüzü'nde, bahçede çalışarak ve budama yaparak geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğine değinen Destici, vaktin boş harcanmaması konusunda da vatandaşlara uyarıda bulundu.

Destici, Türkiye’nin üretim ve gelişim anlamında zaman kaybı yaşamaması için her bir bireyin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, “Toplum olarak pandemi nedeniyle rehavete kapılmayıp üretmeye, çalışmaya devam etmeliyiz. Özellikle tarım ve gıdada kendi kendimize yetecek düzeyin çok üstüne çıkmalıyız. İnsanımız farklı işlerde uğraşsa da, farklı mesleklerde çalışsalar da vakit bulduklarında mutlaka bağ-bahçe işlerine yönelmeliler. Ben bu 83 saati köyümde bahçe işlerini yaparak geçirmeyi doğru buldum. Her bir vatandaşın da ülke ve millet menfaatleri doğrultusunda işleyen bir demir gibi pas tutmaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi

“Bizim ömrümüz ağacın büyümesi, meyve vermesi için çalışmakla geçti. Hasılı tohumun, fidanın ve ağacın ehemmiyetini biliriz. Öleceğimizi bilsek, son dakikalarımız ağaç dikmekle geçer. Düsturumuz ‘Bir ağaç gibi meyve verip, gölgemizde insan biriktirip faydalı olmak’tır. Türkiye’nin köklerini tüm dünya bilir. Biz vatanseverlere de bu memlekete ve millete sahip çıkmak ve ona iyi bakmak görevi düşüyor.”