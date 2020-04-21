  • BIST 97.804
  • Altın 375,547
  • Dolar 6,9673
  • Euro 7,5457
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal izolasyonu sağlamak için geldiği Eskişehir'deki köyünde tarla sürüyor, çapa yapıyor.
BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon için kullandığı köyünde hem hayatı eve sığdırıyor hem de tarla bahçe işleriyle uğraşıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle işlerinden fırsat bulduğu zamanlarda memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyüne gelen Destici, kalabalıktan uzak sakin günler geçiriyor.

Mustafa Destici, anne ve babasının yaşadığı evde sosyal izolasyon sağlamanın yanı sıra ailesine ait arazide çapa yapıyor, traktörle tarla sürüyor, tarım işleriyle uğraşıyor.

                    
"Üretime devam etmek zorundayız"
Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsten korunmak için kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Hafta içi Ankara'da gerekli tedbirleri alarak siyasi çalışmalarına devam ettiğini belirten Mustafa Destici, hafta sonunu Eskişehir'de geçirdiğini kaydetti.

Destici, Eskişehir'de kaldığı sürede tarımla uğraştığını ifade edere, şöyle konuştu:

"Zor günlerde hizmet vermeye devam eden çiftçi ve tarım işçilerine teşekkür ediyorum. Allah aziz milletimizi, yeryüzündeki mazlum ve masum insanları korusun ve muhafaza etsin. İnşallah bugünleri de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde atlatacağız. Bu yaşadığımız süreç bize, gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin çok önemli olduğunu gösterdi. Üretime devam etmek zorundayız. Çünkü normal şartlarda bulabileceğimiz bu ürünleri böyle süreçlerde bulmakta zorluk çekeriz. Önümüzdeki günler, gıda, tarım ve hayvancılığa en çok ihtiyaç duyacağımız günler olacak. Bunu devletimiz ve hükümetimiz biliyor. Ben de boş vaktimi toprağımızla değerlendiriyorum. Bu bizim bugünlerde değil çocukluğumuzdan beri hayatımızda var. Kendi köyümüzde, kendi toprağımızdayız. İnşallah bütün vatandaşlarımız gibi biz de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da tarım ile ilgili üretime katkı sunmaya devam edeceğiz."

Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilen desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Mustafa Destici, "Destekler var ama bu destekler daha üst seviyeye çıkartılmalı. Tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın öncelikleri biliniyor. Bu öncelikli ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması ve bu alanda üretimin zirve yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzaktan çalışma yöntemi Kovid-19 salgını sonrası kalıcı hale gelebilir20 Nisan 2020 Pazartesi 11:28
  • Gökkuşağını andıran lale tarlasında 'Evde kal' mesajı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:27
  • Ramazanda oruç en uzun Sinop en kısa Hatay'da tutulacak20 Nisan 2020 Pazartesi 11:15
  • Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor20 Nisan 2020 Pazartesi 09:50
  • Belediyeler, Yardımları, Maske Ve Troller20 Nisan 2020 Pazartesi 02:40
  • Eğitimi Öğütüme Dönüştürmemek İçin Motivasyon Şart20 Nisan 2020 Pazartesi 02:34
  • Hayat Eve Sığar uygulaması yayında: Nasıl indirilir?18 Nisan 2020 Cumartesi 14:30
  • Çeşnigir nerde nasıl gidilir? Çeşnigir Kanyonu Kırıkkale Köprüköy'ün neresinde?17 Nisan 2020 Cuma 11:43
  • Koronavirüsü yenen asırlık çınar sağlığını güçlü bağışıklık sistemine borçlu17 Nisan 2020 Cuma 11:26
  • Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk17 Nisan 2020 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti