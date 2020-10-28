  • BIST 1.127
  • Altın 502,609
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,6993
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum

BBP Genel Başkanı Destici, "İslam değerlerine ve kutsallarına saldırma hadsizliğinde bulunan herkesi bir kere daha lanetliyorum ve herkesi haddini bilmeye, İslam'ın kutsallarına, hakaretten uzak durmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türk milletinin, tüm İslam aleminin ve yeryüzündeki bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladı. 

Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün kutlandığı bugünlerde, Fransa'nın İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerine şahit olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu hakaretlerin ya da ayar vermelerin bizatihi Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından dillendirilmesi de kabul edilebilir bir durum değildir. Buradan başta Fransa Cumhurbaşkanı olmak üzere, bu kervana katılan yani İslam'a ve Müslümanlara hakaret etme, İslam'ı dizayn etme çabalarına girişme, İslam değerlerine ve kutsallarına saldırma hadsizliği ve cüretkarlığında bulunan herkesi bir kere daha lanetliyorum ve herkesi haddini bilmeye, İslam'ın kutsallarına, bizim kutsallarımıza hakaretten uzak durmaya davet ediyorum. Çünkü bunun sonu hiçbirimizin istemediği noktalara gider ve provokasyonlara sebep olur. Bir bakarsınız Müslümanların zaten Avrupa'da istemeyen Neonazi düşüncesine sahip ırkçı-faşist insanların ya da radikal Hristiyanların birbiriyle adeta sokak çatışmaları yaşadığı günlerle karşı karşıya kalıveririz."

"Kimsenin Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret etme hakkı ve haddi yoktur"
Mustafa Destici, bu süreçte Avrupa'da bazı ülkelerde Türkiye düşmanlığı ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok ağır hakaretamiz ifadelere ve sözde karikatürlere şahit olduklarına işaret etti.

Bunları da kınadıklarını ve lanetlediklerini aktaran Destici. "Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlar düşünce fikir, yazı, çizi özgürlüğü içerisinde de açıklanamaz. Dünya üzerindeki hiç kimsenin ama hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun mesleği ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme hakkı ve haddi yoktur. Bunu yapanlar, elbet bir gün bunun bedelini öderler." diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Gül: Türk makamları, gerekli girişimleri başlattı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:02
  • Merdivenden zıplayarak indi, yaya ile böyle çarpıştı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:01
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı28 Ekim 2020 Çarşamba 13:48
  • Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 13:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir28 Ekim 2020 Çarşamba 13:09
  • Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem28 Ekim 2020 Çarşamba 12:59
  • Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte ve kaçak alkollü içecek ele geçirildi28 Ekim 2020 Çarşamba 12:58
  • Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 12:58
  • Anamur'daki yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı28 Ekim 2020 Çarşamba 12:57
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müminler olarak bu saldırılar karşısında daha güçlü bir duruş ortaya koymak zorundayız28 Ekim 2020 Çarşamba 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti