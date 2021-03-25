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BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulunarak dua etti.
BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP)  yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, Yazıcıoğlu'nun vefatının 12. yılında "Türkiye'nin Birliği" temasıyla bugün gerçekleştirilecek anma programı kapsamında Konya, Samsun, İstanbul ve Eskişehir yollarında çeşitli yerlere asılan pankartları kontrol etti.

Destici'ye Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ile diğer partililer eşlik etti.

Daha sonra Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfına geçen Destici, vakıf yöneticileriyle çay içip sohbet etti.

Buradan Taceddin Dergahı'na giden Destici ve beraberindekiler, Yazıcıoğlu'nun kabri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Destici ayrıca geçen hafta Almanya'da vefat eden ve Taceddin Dergahı'na defnedilen halk ozanı Yusuf Polat'ın mezarına da ziyarette bulunarak dua etti.

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