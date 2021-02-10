BBP Genel Başkanı Destici: Yüksek Mahkemenin verdiği kararlara uyulmalıdır

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin kararını değerlendirirken, "Yüksek Mahkemenin verdiği kararlara uyulmalıdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hastalara acil şifa diledi.

Türkiye ile Yunanistan'ın çok uzun süredir hiçbirinin sebebi olmadıkları, Yunanistan'ın ise çoğunlukla birilerinin taşeronu olarak rol aldığı sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Destici, bu problemli ilişkinin uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu problemlerin tümünü çözecek kadar güce ve kudrete sahip olduğuna işaret eden Destici, "Yunanistan Başbakanının açıklaması, bazı milletvekillerinin kışkırtıcı sözleri, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı aşırı silahlanma hamleleri ortadayken, her birine çok değer verdiğimiz 3 üniversitemiz 'Dünya Yunanca Günü' etkinliği düzenleme planı yapıyor. Etkinlik, vatandaşlarımızdan, bizlerden gelen tepki üzerine iptal edildi." diye konuştu.

Hiçbir akademik çalışmaya karşı olmadıklarına dikkati çeken Destici, "Yunanistan’da Türk Dili Günü kutlanana kadar, Yunanistan hükümetleri, mesela, Kıbrıs'taki Türk varlığını yok etmenin devlet stratejileri olduğunu; mesela Yunanlı politikacılar, İstanbul'u geri alacaklarını ifade etmekten vazgeçene kadar, Yunanistan hükümetleri Türklere ait ibadethane ve okulları yok etmeyi, bir devlet politikası haline getirmekten vazgeçene ve son olarak Doğu Akdeniz ve Libya konusunda örneklerini gördüğümüz gibi, Türkiye'nin, yaşadığı her problemde, karşı karşıya geldiğimiz ülkelerin uşağı kılığına girmekten vazgeçene kadar, lütfen bu tip programları aklınıza dahi getirmeyin." değerlendirmelerinde bulundu.

"Asıl olan idarenin tasarruflarının hukuka uygunluğu"

Mustafa Destici, Boğaziçi Üniversitesine ilişkin gösterilere değinerek terör örgütlerinin, terör örgütü mensuplarının, bunların uzantılarının, kamuda, idarenin herhangi bir tasarrufuyla ilgili söyledikleri sözün hiçbir değeri olmadığını vurguladı.

Üniversitelerin, "Gezi olaylarındaki gibi, devlete karşı bir kalkışma provasının zemini haline getirilmesine" izin verilemeyeceğine işaret eden Destici, İçişleri Bakanlığının gösterilere müdahalesinin haklı ve yerinde olduğunu söyledi. Destici, "Boğaziçi Üniversitesi ya da herhangi bir eğitim kurumu, siyasetçilerin propaganda ve kavga sahasına dönüştürülmemelidir. Hele ki terör örgütlerinin ve LGBT gibi gayriahlaki toplulukların gösteri alanına hiç dönüştürülemez. Asıl olan idarenin tasarruflarının hukuka uygunluğudur. Bunun dışında millet iradesinin yok sayıldığı hiçbir yöntemi uygun görmüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin birçoğunun rektör veya yardımcılarının adını dahi bilmediğini savunan Destici, üniversitelere rektör atamalarına ilişkin her türlü görüşün TBMM çatısı altında dile getirilebileceğini, hukuk ve meşru zemin dışındaki eylemlere başvurmanın anarşiden başka bir şey olmadığını belirtti.

"Cacabey de Ali Kuşçu da olabilir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Enis Berberoğlu'na ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının sorulması üzerine, "BBP olarak her şeyin yasalar çerçevesinde, hukuk içerisinde, adaletle sonuçlanmasını arzu ederiz. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara uyulması doğrudur. Her alanda olduğu gibi adalet ve yargı sistemimizde hiyerarşi muhafaza edilmelidir. Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararlara uyulmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Milli Uzay Programı'na ilişkin bir soruya karşılık da "Tarihimize baktığımız zaman astronomiyle ilgilenmiş olan pek çok bilim adamımız var. Cacabey de Ali Kuşçu da olabilir. Pek çok isim var. Hangisi olursa bizim kabulümüzdür. Önemli olan bir Türk göndermektir ama tabii ki onun Türk bilim tarihinde astronomiyle ilgilenmiş bir bilim insanının ismini taşıması değer taşır." yanıtını verdi.