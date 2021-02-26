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BBP Genel Başkanı Destici'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Acısı bizimle yaşamaya devam edecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamının acısı ve orada şehit olanların hatıralarının kalplerinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.
BBP Genel Başkanı Destici'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Acısı bizimle yaşamaya devam edecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamının 29. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, katliamın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade etti.

"Failler konusunda hiçbir şüphenin bulunmadığı" Hocalı için Batı'nın sessiz kaldığını aktaran Destici, "Hocalı katliamı tek başına, Türkler ve Müslümanlar söz konusu olduğunda uluslararası ilişkilerin, diplomasinin, ne şekilde ve hangi mantık düzleminde seyrettiğiyle ilgili alçakça, ibret verici ama çok önemli derslerle doludur." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel güçlerin çeşitli dönemlerde terör örgütleri ve terör devletlerini harekete geçirdiğini vurgulayan Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, Dağlık Karabağ'ı ve Hocalı'yı, ülkemizin herhangi bir yerinden, o topraklarda yaşayan ve katledilen kardeşlerimizi ise ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızdan hiç ayırmadık. Hocalı'da yaşananların acısı ve orada şehit olanların hatıraları biz var oldukça, kalplerimizde, bizimle birlikte yaşamaya devam edecek."

"Çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından Hocalı'da yaşananların katliam ve soykırım olduğu onaylanmasına rağmen" Ermenistan'a hiçbir yaptırım uygulanmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Batı'nın bize dayattığı anlamıyla diplomasi, 30 yıla yakın bir süre Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın işgaline ve Hocalı katliamı başta olmak üzere binlerce kardeşimizin soykırım niteliği taşıyacak şekilde katledilmesine engel olamamıştır. Diplomasi hukuksuzluğun, işgalin, cinayetlerin, katliamların, soykırımın önüne geçememiş, yaşanan korkunç hadiseleri engellemek bir yana, sadece bu durumu kalıcılaştırma fonksiyonunu ifa etmiştir.

Bu vesileyle, Karabağ'da yaşananlara 29 yıl sessiz kalan uluslararası kuruluşları ve dünyanın her tarafına demokrasi maskesiyle kan ve gözyaşı götüren anlayışı lanetliyorum. Karabağ şehitlerimizi, şehadetlerinin 29. yılında rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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