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BBP’den Tarım Bakanı’na hobi bahçeleri için barış çağrısı

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi’nin MKYK Üyesi Gökmen Türkkanı, hobi bahçeleriyle ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “barış” çağrısında bulundu.
BBP’den Tarım Bakanı’na hobi bahçeleri için barış çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Gökmen Türkkanı, yıkılmakla karşı karşıya olan hobi bahçeleriyle ilgili olarak Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

BBP’li Türkkanı, Bakan’dan hobi bahçelerine barış istedi. 

Türkkanı’nın paylaşımı şöyle:

“Sayın Bakanım 
@bekirpakdemirli’den ricamız; 
#HobiBahceleriYıkılmasın
Bunlarla ilgili bir düzenle istiyoruz. 
Belediyeler tarafından kontrolü ve sadece usule aykırı olanların yıkımı kalanına barış istiyoruz. Bunların yapımı yokluk içinde harcanan MİLLİ servettir. Lütfen çözüm”

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BÜYÜK DESTEK ALDI

BBP'li Gökmen Türkkanı'nın bu çağrısı, sosyal medyada başta Toplum Bahçeleri Derneği Başkanı Neşe Kayık Öztürk olmak üzere pekçok isim tarafından paylaşıldı, destek gördü.

 

Gazeteilksayfa.com

 

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