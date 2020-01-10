BBP’li belediye başkanı MHP’ye geçti

31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) Sakarya Hendek Belediye Başkanı seçilen Turgut Babaoğlu ve 10 Meclis üyesinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldığı bildirildi.

31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) Sakarya Hendek Belediye Başkanı seçilen Turgut Babaoğlu ve 10 Meclis üyesi Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen katılım toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yakasındaki rozeti Babaoğlu’na takarak ‘Partimize hoş geldiniz’ ifadelerini kullandı.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu ve 10 değerli Meclis üyemiz, Sayın Genel Başkanımızın onaylarıyla bugünden itibaren çalışmalarına partimizde devam etme kararı almışlardır. Sayın Belediye Başkanımıza ve Meclis üyelerimize yuvanıza hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyoruz.”