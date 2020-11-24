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BDDK Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
BDDK Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi

BDDK açıklamasında, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rasyosu hesaplanmanın uygulanmaya başladığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."

BDDK açıklamasında, aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığı da belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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