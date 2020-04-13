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BDDK Başkanı Akben: Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz

BDDK Başkanı Akben, "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz." dedi.
BDDK Başkanı Akben: Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara iletmiş oldukları talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirtti.

Bankacılık sektörünin salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdiğini dile getiren Akben, "Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk." dedi.

BDDK Başkanı Akben, şunları kaydetti:

"Bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık. Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değildir."

"Tüm bankalarımızı alınan kararlara uymaya davet ediyorum"
Akben, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kamu bankalarının kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını belirten Akben, şöyle devam etti:

"Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir."

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