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BDDK intibak süresini uzattı

BDDK, tasarruf finansman şirketlerinin intibak süresinin uzatılmasına karar verdiğini duyurdu. Bu süreçte şirketlerin faaliyetleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak
BDDK intibak süresini uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) incelemesi devam eden tasarruf finansman şirketlerinin intibak süresinin uzatıldığını açıkladı. Süreç devam ederken şirketlerin faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama olmayacağını yineledi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan hükümler uyarınca tasarruf finansman şirketleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun) kapsamında Kurumumuz düzenleme ve denetim yetkisi altına alınmıştır.

İntibak incelemesi süren şirketler bakımından Kurumumuz değerlendirmelerinin devam etmekte olduğu ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı hususu 02.07.2021 tarihli basın duyurusu ile Kamuoyuyla paylaşılmıştı. Hâlihazırda intibak süreci devam eden şirketlerin mali tablolarının ve bilgi işlem sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyumunun görülebilmesi amacıyla şirketler nezdinde bağımsız denetim süreçleri başlatılmış, birleşme/devir talebi bulunan şirketlerin anılan taleplerini matuf işlemleri takip edilmiş, mezkûr şirketler nezdinde denetim mekanizmaları Kurumumuzca tesis edilmiştir.

Kurumumuzca ve Bağımsız Denetim Şirketlerince yapılan denetimler neticesinde; tasarruf finansman sisteminin etkin ve istikrarlı bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat uyum süreçlerinin tamamlanması amacıyla hâlihazırda incelemesi devam eden şirketlerin intibak sürecinin uzatılmasına 6361 sayılı Kanunu’nun Geçici 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında karar verilmiştir.

İntibak süreci devam eden şirketlerin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır."

21 ŞİRKET TASFİYE EDİLİYOR

Temmuz ayında BDDK'ya sunulan intibak planları reddedilen toplam 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye süreçlerini TMSF'nin yürütmesine karar verilmişti. Bu doğrultuda BDDK'nın tasfiye kararı aldığı şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlayacak. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak.

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