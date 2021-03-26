Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, memur ve mühendis kadrolarına açıktan personel alacak. BDDK personel alım ilanı yayımlandı, işte detayları:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK , memur ve mühendis kadrolarına açıktan personel alacak.

İlanda “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ‘Memur’ ve ‘Mühendis’ kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır” denildi.

29 Mart 2021 tarihi saat 14.00'da başlayacak olan başvurular, 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecek.

BDDK personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN.

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