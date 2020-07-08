BDDK: Vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelere ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.