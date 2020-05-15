  • BIST 100.130
  • Altın 386,083
  • Dolar 6,9118
  • Euro 7,4660
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

BDDK'dan bankalara idari para cezası

BDDK,talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
BDDK'dan bankalara idari para cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14 Mayıs 2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Model fabrikadan eğitim alan KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin lira15 Mayıs 2020 Cuma 10:36
  • Yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleri belirlendi14 Mayıs 2020 Perşembe 14:29
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır14 Mayıs 2020 Perşembe 12:41
  • Koronavirüs arı ürünlerine yaradı, talepler yüzde 500 arttı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:58
  • Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak14 Mayıs 2020 Perşembe 11:58
  • Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'da yüzde 9 azaldı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:45
  • Bakan Pakdemirli: Çiftçiye 22 milyar lira destek14 Mayıs 2020 Perşembe 11:44
  • Bakan Varank: TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısı ile 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız14 Mayıs 2020 Perşembe 11:42
  • Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi14 Mayıs 2020 Perşembe 11:10
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arpa hasadı sevinci14 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti