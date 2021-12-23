  • BIST 1.836,73
  • Altın 677.55611
  • Dolar 11.7654
  • Euro 13.3692
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -10 °C
»

BDDK'dan, JP Morgan'a danışmanlık izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, JP Morgan'a destek ve danışmanlık hizmeti sağlaması hususunda izin verdi.
BDDK'dan, JP Morgan'a danışmanlık izni

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"JP Morgan Chase Bank N.A merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla JP Morgan Chase&Co'nun doğrudan/dolaylı bağlı kuruluşları ve iştiraklerine; küresel işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgenin hazırlanması, izlenmesi, raporlanması ve iletilmesi, kredilendirme süreçleri çerçevesinde dokümantasyon hazırlanması ve işlemle ilgili referans niteliğinde fiyat verilmesi gibi operasyonel desteklerin sunulması, idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlanması ve yerel mevzuat, uyum, vergi ve hukuki mevzular ile müşteri tanı süreçleri konularında destek/danışmanlık hizmeti sağlanması hususunda izin verilmesine, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3. maddesi uyarınca karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Togg Yönetim Kurulu, Gemlik'teki üretim tesisinde incelemelerde bulundu23 Aralık 2021 Perşembe 09:28
  • Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren teklif kabul edildi23 Aralık 2021 Perşembe 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Aralık 2021 Perşembe 09:15
  • 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği22 Aralık 2021 Çarşamba 16:44
  • Finansal İstikrar Komitesi yarın Bakan Nebati başkanlığında toplanacak22 Aralık 2021 Çarşamba 15:48
  • Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife22 Aralık 2021 Çarşamba 15:19
  • Bakan Muş: "Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz"22 Aralık 2021 Çarşamba 15:02
  • BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne taksit22 Aralık 2021 Çarşamba 12:56
  • Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı22 Aralık 2021 Çarşamba 12:19
  • Akaryakıtta yeni ÖTV uygulaması22 Aralık 2021 Çarşamba 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti