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BDDK'dan mobilya ve beyaz eşyada taksit süresi kararı

Kredi kartında taksit sınırı, mobilya alımlarında on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında altı aya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında on iki aya çıkarıldı.
BDDK'dan mobilya ve beyaz eşyada taksit süresi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

Mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya,

Elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya,

Fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya,

Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

Vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya,

Elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya,

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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