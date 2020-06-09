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BDDK'dan yurt içi turizmi desteklemeye yönelik adım

BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.
BDDK'dan yurt içi turizmi desteklemeye yönelik adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

BDDK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kurul'un 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı kararı ile 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

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