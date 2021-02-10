  • BIST 1.556
  • Altın 419,765
  • Dolar 7,0723
  • Euro 8,5786
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKASanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuşuyor
»

BDDK'den bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BDDK'den bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin düzenleme

Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

Değerleme işlemine ilişkin içeriğinde asgari olarak değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici ya da tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenecek.

Bu tutanağın bir örneği de müşteriye verilecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • IMF Rusya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulundu10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay10 Şubat 2021 Çarşamba 09:18
  • Twitter, 2020'de 3,7 milyar dolarlık gelir elde etti10 Şubat 2021 Çarşamba 09:15
  • Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak Karacadağ OSB için ilk adım atıldı09 Şubat 2021 Salı 14:22
  • TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı para politikası, daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Hükümetin başlattığı inşaat projeleri çimento sanayicilerini umutlandırdı09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu09 Şubat 2021 Salı 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti