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Bebeği çöpe atan anne yakalandı

İzmir’de çöp konteynerinin içerisinde bulunan bebek cesedinin faillerinden annenin de aralarında bulunduğu iki kişi, jandarma ekiplerince yakalanırken, mahkeme ikisini de tutukladı.
Bebeği çöpe atan anne yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde temizlik görevlileri, poşete sarılmış şekilde bir erkek bebek cesedi bulmuştu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Durumun daha sonra Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesiyle, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlçe jandarma merkez karakol ekipleri, titiz çalışma neticesinde bulduğu ipuçlarıyla yola çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İLE ARANDI

Karakızlar Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kamerası ve mahalledeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda jandarma, derin bir çalışma yürüttü. Jandarma, mahallede evi bulunan evli fakat şüphe uyandıran 53 yaşındaki A.S.'nin evine gitti. Bunun üzerine A.S. gözaltına alınırken, bebeği çöp konteynerine bırakan annenin izine de rastlanıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Jandarma zaman kaybetmeden 31 yaşındaki anne Z.O.'yu, Torbalı ilçesinde yakaladı. Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen iki şahıs, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan anne Z.O. Şakran Cezaevi'ne, A.S. ise Buca Cezaevi'ne gönderildi.

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