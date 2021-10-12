  • BIST 1.416,820
  • Altın 511,65
  • Dolar 9,0100
  • Euro 10,3900
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı, koronavirüsten öldü

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, 7,5 aylık hamile Aslıhan Kazın (31), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı, koronavirüsten öldü

Derince'de yaşayan ve 7,5 aylık hamile olan Aslıhan Kazın, bazı semptomların görülmesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Kazın, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bu sırada yoğun bakıma alınması gereken Kazın'ın bebeği ise sezaryenle alındı. Kazın, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Kazın'ın, bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Aslıhan Kazın’ın cenazesi, bugün Çenedağ Mahallesi'ndeki Harmantarla Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede eşinin tabutunun başından ayrılmayan Ümit Kazın'ın ise uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. 

Öte yandan erken doğan bebeğin hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beton mikseri, yolcu minibüsü ile otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı12 Ekim 2021 Salı 19:14
  • Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu12 Ekim 2021 Salı 18:16
  • Beslediği 10 kedinin ezilmesi üzerine 'Ezersen kameralar kayıtta' yazılı tabela astı12 Ekim 2021 Salı 18:16
  • Gaziantep'te çıkan yangında 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü12 Ekim 2021 Salı 18:15
  • Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadı, koronavirüsten öldü12 Ekim 2021 Salı 17:19
  • "Lions-Cartel" suç örgütü lideri Ahmadi ile 5 çete üyesi adliyeye sevk edildi12 Ekim 2021 Salı 17:18
  • '5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı' iddiası12 Ekim 2021 Salı 16:21
  • Belediye binası önüne beze sarılı ölü köpek bırakarak İBB'yi protesto etti12 Ekim 2021 Salı 11:08
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor12 Ekim 2021 Salı 11:07
  • Türkiye'nin batı kesimlerinde bugün sağanak etkili olacak12 Ekim 2021 Salı 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti