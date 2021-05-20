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Bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek için çalmış

Konya'da, farklı yer ve zamanlarda bebek arabaları çalan Muharrem U. (24), polis ekiplerince yakalandı.
Bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek için çalmış

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı yer ve zamanlarda 3 bebek arabasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bina ve bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin, suç kaydı da bulunan Muharrem U. olduğunu belirledi. Evine operasyon düzenlenen Muharrem U., gözaltına aldı. Çalıntı bebek arabaları da ele geçirildi.

Bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek için çaldığını öne süren Muharrem U.'nun, ifadesinde, ''Uyuşturucu bağımlısıyım. Uyuşturucuyu satın aldığım torbacılar, benden bebek arabası çalmamı istiyorlar. Ben de çaldığım bebek arabaları ile uyuşturucu takas ediyordum. Bu arabaları da takas etmek için çalmıştım'' dediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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