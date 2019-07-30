  • BIST 103.373
  • Altın 256,923
  • Dolar 5,6029
  • Euro 6,2353
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Bebek bezi boruları tıkadı, hastanedeki ofis su altında kaldı

Bursa Şehir Hastanesi’nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin su altında kaldığına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.
Bebek bezi boruları tıkadı, hastanedeki ofis su altında kaldı

Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi su altında kaldığına dair cep telefonu kameraları ile çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın pis su borularını bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

''Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış  ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeliler gerçeği30 Temmuz 2019 Salı 00:05
  • Taş pamuğu ve kaya lifi olarak bilinen zehirli madde nedir? 29 Temmuz 20.30 HADİ ipucu sorusu cevabı29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:00
  • Mustafa Akgün hoca Borcunu ödemeyeceklerin ilk sözü....29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
  • AA haftaya damga vuran fotoğraflar29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
  • 'Orman gönüllüsü' kırmızı karıncaların ağır yükü29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
  • Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:18
  • 2 yıl içinde 81 il, 500 ilçeyi otostopla dolaştı29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
  • Hayatı ve motosikleti paylaşıp Türkiye turuna çıktılar29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
  • Baba yadigarı motosikletle hayalleri gerçeğe döndü29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07
  • 30 yıldır üretip satıyor29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti