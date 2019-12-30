  • BIST 114.754
  • Altın 289,635
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,6508
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

Bursa'da, jandarma ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Kan' ile yapılan aramalarda bebek bezine gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi'nde oturan N.E., K.E. ve İ.K.'nin yılbaşında piyasaya uyuşturucu madde süreceğini belirleyen ekipler, harekete geçti. 3 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Kan' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirilirken, N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi bebek bezlerine sakladıkları ortaya çıktı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan’da 4.7 büyüklüğünde deprem30 Aralık 2019 Pazartesi 19:44
  • Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması30 Aralık 2019 Pazartesi 16:30
  • Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı30 Aralık 2019 Pazartesi 16:24
  • Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek30 Aralık 2019 Pazartesi 15:25
  • Beylikdüzü'nde bir ilkokulun çatısı uçtu30 Aralık 2019 Pazartesi 15:06
  • MHP’den erken seçim çıkışı: Sorunların çözümüne yoğunlaşılmalı30 Aralık 2019 Pazartesi 15:00
  • Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var30 Aralık 2019 Pazartesi 14:47
  • Öğretmenlerin yolu aydınlanacak30 Aralık 2019 Pazartesi 14:20
  • Bedelli askerlik için başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor30 Aralık 2019 Pazartesi 13:49
  • Denizli'de korkunç patlama30 Aralık 2019 Pazartesi 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti