Bebek katili YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçlerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 86 terörist etkisiz hale getirilerek YPG/PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda düzenlenen başarılı operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya haziranda da ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-30 Haziran'da yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 86 terörist etkisiz hale getirildi, bazı teröristler ise teslim oldu ya da sağ yakalandı.

Bu süreçte eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 370 şüpheliden 107'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri, gerek yurt içi gerekse dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Haziranda terör örgütü YPG/PKK'nın yurt içinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ise bir asker şehit oldu.

Ay içinde jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu 13 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siviller ve şehitlerin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı, haziranda Diyarbakır Dürümlü'de 2016'da 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili olan turuncu listedeki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyarbakır Dürümlü mezrasında 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."

Bakanlık, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticesi Terör Arananlar Listesi'nde turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu duyurdu.

Sözde sorumlular yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma girişiminde bulunan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve emniyet ile MİT'in ortak çalışmasıyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal tutuklandı. PKK'lı terörist Sabri Dal'ın, birçok saldırının faili olduğu belirlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde yakalanan teröristin "Zana Mardin" kod adlı Zilan Demir olduğu ve sözde Bagok kırsalında terör örgütü PKK'nın "mayın ve bombacısı" olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yakalanan ve 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan, örgütün sözde Lice alan sorumlusu "Heba Rodi" kod adlı terörist Tarık Kar tutuklandı.

Haziranda sivillere yönelik terör saldırıları ise şöyle:

- Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

- Şırnak Valiliği, Silopi'de pikaptaki 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.