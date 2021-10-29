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Bebek Kütüphanesi 1 yaşında

Her gün hem minikler hem de anne-babalara yönelik eğitici-öğretici etkinliklerle dolu dolu geçen Sincan Bebek Kütüphanesi 1 yaşında.
Bebek Kütüphanesi 1 yaşında

Bebek Kütüphanesinin birinci yaşı bir dizi etkinliklerle kutlandı. İngilizce eğitimi alan minikler öğrendiklerini sergiledi. Manevi değerler eğitimi alanlar da dans gösterisi yaptı.

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Öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları etkinlikler de sergilendi. Kutlamalara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Başkan Ercan yaptığı konuşmada “Bebek Kütüphanesinin birinci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çok kıymetli çok önem verdiğimiz bir proje. Çünkü yarının neslini ne kadar daha iyi yetiştirirsek o kadar şehrimize, ülkemize, milletimize katkı sağlamış oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Sincan Bebek Kütüphanesinde Mutlulukla Geçen Bir Yıl

0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde minikler İngilizce öğreniyor, kitapların büyülü dünyasını keşfediyor, akıl oyunlarıyla yaratıcılıkları gelişiyor, jimnastik ve dansla da keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.
Tüm bunların yanı sıra manevî değerlerin bilincinde sevgi dolu bireyler olmaları amaçlanıyor.  
Bebek Kütüphanesinin en önemli amaçlarından biri de bebek-ebeveyn ilişkisini güçlendirmek ve çekirdekten başlayan bir okuma bilinci oluşturmak.

Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

Tüm bunların yanında ebeveynlere özel “Aile Danışmanlığı” hizmeti de veriliyor. 
Haftalık etkinlik programına ulaşmak ve etkinliklere katılabilmek için Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, www.sincan.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.  

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