Bebek Kütüphanesi hizmete girdi

Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine katkı sağlayacak “Bebek Kütüphanesi” açılarak hizmet vermeye başladı.

Sincan Belediyesi 0-3 yaş grubundaki bebeklerin erken dönemde kitapla tanışması için “Bebek Kütüphanesi”ni hizmete açtı. Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçen “Bebek Kütüphanesi” minikler ve ailelerini bekliyor.

Bebek Kütüphanesi’nin açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve ilçe protokolü katıldı.

Bebekler öğrenecek; aileleri ile keyifli zaman geçirecek

Bebek Kütüphanesi çocukların doğdukları andan itibaren öğrenmeye ilk adımı atacakları yer olacak. İçindeki rengârenk oyuncaklar, kitaplar, eşyalar bebeklerin dikkatini çekecek ve öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde ayarlandı. Kütüphanenin dışına da grafiti ile sanatsal dokunuşlarda bulunuldu.

Bebek Kütüphanesi geleceğin yetişkinlerine kitapları sevdirmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bebekler erken dönemde kitapla tanışma fırsatı buluyor; böylece okuyan, araştıran, keşfeden bireylerin yetişmesi amaçlanıyor. Anne-babalar bebeklerine masallar okuyor, oyunlar oynuyor.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bebek kütüphanelerimiz, bebeklerin kitapla tanışmaları ve ilerleyen yaşlarında aktif bir kütüphane kullanıcısı olmalarının sağlanması açısından son derece önemli. Bu tarz kütüphaneler bebek-ebeveyn yani çocuk ile anne-babası arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve çekirdekten yetişen bir kütüphane bilincinin oluşturulması açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, “Mülkiyeti Sincan Belediyemize ait olan, bebek ve çocuk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilen bu şirin, müstakil ve bahçe içerisinde yer alan 300 metrekarelik kütüphanemizde 70'e yakın çocuk ve ebeveyn aynı anda hizmet alabilecek. Onlar için 500'den fazla kitap ve 100'e yakın da kitap dışı eğitim materyali hazırladık." açıklamasında bulundu.

"Bebekler kitapların içinde büyüyecek"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Önce İnsan Öncü Sincan" sözüyle çıktıkları bu yolda, bebek kütüphanesinin açılmasına öncülük ettikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Bebeklerin bu kütüphane aracılığıyla kitapların içinde büyüyeceğine dikkati çeken Ercan, "Karakterlerine sinen kitap okuma alışkanlıklarıyla ilerleyen süreçte de okuyan, bilgili, bilinçli ama aynı zamanda yerli ve milli bireyler olarak vatanına, milletine, yaşadığı şehre katkıda bulunan insanlar olacaklar." açıklamasında bulundu.

Aileler Randevu ile Giriş Yapacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Bebek Kütüphanesi randevu usulü ile hizmet verecek. Vatandaşlar “444 4 762” no’lu telefonu arayarak kolayca randevu alabilir.