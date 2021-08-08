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Bebek Kütüphanesi Minikleri Bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'nde kayıtlar başladı. 
Bebek Kütüphanesi Minikleri Bekliyor

Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi hizmete girdi. Rengarenk ve sıcacık bir merkez oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel kütüphane ve oyun evini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Merkezimiz kapılarını açtı. Kayıtlarımız başladı. Minik kullanıcılarımızı bekliyoruz” dedi. 

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“HER DETAYINI ÖZENLE TASARLADIK”

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu belirten Başkan Balcı, “Kütüphanenin mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. 0-3 yaş bebeklere ve 3-6 yaş çocuklara hitap edebilmesi, onların ilgisini çekebilmesi için her şeyi düşündük, her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Kütüphanenin miniklerimiz için çok faydalı olacağına ve onlar tarafından çok sevileceğine inanıyorum. Altındağ'ın geleceği, onlar sayesinde çok güzel olacak inşallah...Merkezimizden faydalanmak isteyenler Karapürçek 421. Cadde bulunan kütüphanemize bizzat gelerek kayıt yaptırıp, bilgi alabilirler...” ifadelerini kullandı.

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SEVGİ VE BİLGİNİN ADRESİ

Kendine ait bir bahçesi olan bebek ve çocuk kütüphanesi, müstakil ve çok konforlu bir binada hizmet veriyor. 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuklar için 2 ayrı bölümün yer aldığı kütüphane, "Montessori" eğitim modeline göre planlandı. Kütüphane yalnızca bebek ve çocuklar için değil, anne adayları ve ebeveynler için de eğitim yuvası olma özelliği taşıyor. Kütüphane, kitap etkileşimli gebe eğitimleri ve farklı yaş gruplarından çocukları olan veliler için ebeveyn eğitimleriyle, sadece bebek ve çocuklar için değil, aileler, öğretmenler ve eğitim kurumları için de çok önemli bir kazanım…

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