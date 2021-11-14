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Bebek Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi, minik kullanıcılarla dolup taşıyor. Minikler ve aileleri, kütüphaneye büyük ilgi gösteriyor.
Bebek Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor

SICACIK BİR MERKEZ OLUŞTURDUK

Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi’ne büyük ilgi.  Altındağlı minikler ve aileleri kütüphaneyi çok sevdi. Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu. Bu kütüphaneyi hayata geçirmekle çok önemli bir eksiği giderdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Rengârenk ve sıcacık bir merkez oluşturduk. Bu güzel kütüphane ve oyun evini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Merkezimiz hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Çocuklarını buraya getiren, onlarla kaliteli vakit geçirmek için emek veren tüm ebeveynlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm miniklerimizi kütüphanemize bekliyoruz” dedi.

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