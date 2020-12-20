Bebek Kütüphanesi’nde ödünç kitap dönemi

Bebeklerin erken yaşta kitapla tanıştırılması ve ileride kitap kurdu olmaları amacıyla Ankara’nın ilk Bebek Kütüphanesi olan Mamak Belediyesi Bebek Kütüphanesi’nde pandemi dolayısıyla ödünç kitap dönemi başladı.

Artık ebeveynler, Bebek Kütüphanesinden bebekleri için eğitici materyaller ve ödünç kitap hizmetinden faydalanabilecek.

Bebeklere iki, anneye bir kitap

Bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı kütüphanede, ebeveynler bebekleri için 2 kitap alabilecekken, kendileri için de bir kitap ödün alabilecek. Kitaplar bebekler için alındıysa bir hafta ebeveynlerin kendileri için aldığı kitaplar ise iki hafta süreyle kalabilecek. Randevu sistemi ile çalışan kütüphane pandemi süreci sona erdiğinde yine eskisi gibi anne ve ebeveynlerine kapılarını açacak.